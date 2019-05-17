Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olumsuz yanıt!

Cumhurbaşkanlığı 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da bir program düzenleyecek. Erdoğan siyasi partilerin liderini de davet etti. Kılıçdaroğlu'nun katılacağı programa Bahçeli'nin katılmayacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine Samsun'daki etkinlikler için yapılan daveti reddetti. Bahçeli, 19 Mayıs'ta Ankara’da düzenlenecek törenlere katılacak.

Ülkü Ocakları Genel Merkezi ise Milli Mücadele’nin 100. yılı nedeniyle 19 Mayıs’ta Samsun’da bir şölen düzenleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.

Türkiye'nin dört bir yanından gençler yürüyüş yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs’ta saat 14.00’te Samsun Port’ta Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılayacağı, Türkiye’nin dört bir yanındaki kentlerden gelen gençler ve yurttaşlarla Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyüş düzenleneceği açıklanmıştı.

Erdoğan halka hitap edecek

Burada halka hitap edecek Erdoğan’ın daha sonra Solo Türk ve Türk Yıldızları gösterisini Tütün İskelesinde yer alan maket Bandırma Vapurundan izleyeceği ve bir dizi başka etkinliğe katılacağı duyurulmuştu.