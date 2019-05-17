Canan Karatay'dan Sağlık Bakanlığı'na öneriler! İşte Karatay'ın o önerileri

Canan Karatay, yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem olan Karatay, hazır gıda tüketiminin artması ile kanser hastalıklarına yakalanma oranınında artığının altını çizdi. Sağlıklı bir yaşamın sırrının beslenmeden ve spordan geçtiğini söyledi. Katıldığı etkinliklerde alışıla gelmişin dışında açıklamalar yapan Karatay, sağlıklı bir toplum için Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulundu.