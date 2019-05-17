Canan Karatay'dan Sağlık Bakanlığı'na öneriler! İşte Karatay'ın o önerileri
Kalp ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Sağlık Bakanlığı'na sağlıklı bir toplum için 20 öneri sundu.
Canan Karatay, yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündem olan Karatay, hazır gıda tüketiminin artması ile kanser hastalıklarına yakalanma oranınında artığının altını çizdi. Sağlıklı bir yaşamın sırrının beslenmeden ve spordan geçtiğini söyledi. Katıldığı etkinliklerde alışıla gelmişin dışında açıklamalar yapan Karatay, sağlıklı bir toplum için Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulundu.
Önerinin içerisinde özellikle palm ve trans yağlarının yasaklanması gerektiğini vurgulayan Karatay, bu yağların vücuttaki sağlıklı hücrelerin sayısını azalttığını ve mutasyona uğramalarına neden olarak kanser hastalıklarına zemin hazırladığını belirtti.
İşte Canan Karatay'ın o önerileri...
Sindirimi yavaşlattığından ve düzensiz kilo alımına neden olduğundan beyaz ekmeğin yasaklanması
Üretilen unların içerisine yapay kimyasal konulmaması