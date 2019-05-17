Meryem Uzerli'ye 'ikinci Hatice vakası' denmişti! Hatice'den yorum geldi
72. Cannes Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli'nin açılış seremonisinde giydiği kıyafet olay olmuş ve ikinci Hatice vakası denmişti. Uzerli, bu seferde derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle göz kamaştırırken şarkıcı Hatice'den yorum gecikmedi.
Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde boy göstermeye devam ediyor. Uzerli, Cannes'da giydiği seksi kıyafetlerle adından söz ettiriyor. Festivalin açılış seremonisinde giydiği seksi kıyafetiyle çekildiği fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Uzerli için birçok kişi ikinci 'Hatice vakası' diyerek eleştirmişti.
Meryem Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve sosyal medya hesabından transparan kıyafetiyle bu fotoğrafını paylaşarak Uzerli, ''#geçengecehakkında 72. Cannes Film Festivali açılış seremonisi'' notunu ingilizce haliyle paylaşmıştı.
Meryem Uzerli'nin açılış seremonisinde giydiği kıyafetin transparan olması sebebiyle birçok kişi, geçen ay modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice'ye gönderme yaparak Meryem Uzerli için de 'ikinci Hatice vakası' yorumlarını yapmıştı.
Meryem Uzerli’ye yapılan bu benzetme sonrası şarkıcı Hatice'den açıklama geldi. Hatice, 'benimki daha güzel' diyerek şu sözleri söyledi: