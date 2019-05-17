Meryem Uzerli'ye 'ikinci Hatice vakası' denmişti! Hatice'den yorum geldi

Meryem Uzerli'nin açılış seremonisinde giydiği kıyafetin transparan olması sebebiyle birçok kişi, geçen ay modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice'ye gönderme yaparak Meryem Uzerli için de 'ikinci Hatice vakası' yorumlarını yapmıştı.