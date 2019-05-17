Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Finlandiya'da Alman mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşerek Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız dedi.

Çavuşoğlu, Maas ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'yla önümüzdeki dönemde bakanlıklarımız arasında Stratejik Diyalog Mekanizması ve Hükümetlerarası İstişare toplantılarını yapacağız." ifadesini kullandı.

Helsinki'deki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Toplantısı'na ilişkin de paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Avrupa'da yeni ayrışmalardan kaçınmalı. Uzman mekanizmalarının siyasileşmesine izin vermemeli. Yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı, nefret söylemi ve popülizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.