HABER /  CHP
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs'ın 100. yılında O'nun yolunda." ifadelerine yer vererek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından hazırlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin geleceğini sadece ve sadece gençlere emanet etti. Gençler, geleceğimiz, umudumuz ve bizim her şeyimizdir." ifadelerini kullandığı videoya da paylaşımında yer verdi.

Video, "100 yıldır aynı gemideyiz" ifadeleriyle sona eriyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Loris Karius takımda kalacak mı?
Loris Karius takımda kalacak mı?
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı
Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı
Bahçeli'den fark yaratan 19 Mayıs kutlaması
Bahçeli'den fark yaratan 19 Mayıs kutlaması
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe!
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den 19 Mayıs öncesi Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinde temizlik ve bakım
İBB'den 19 Mayıs öncesi Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinde temizlik ve bakım
Şişli'deki Atatürk Müzesi İstanbulluları bekliyor
Şişli'deki Atatürk Müzesi İstanbulluları bekliyor
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Terör örgütü YPG/PKK zulmü devam ediyor
Terör örgütü YPG/PKK zulmü devam ediyor
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Polisten HDP'li vekil Remziye Tosun'a ayar
Polisten HDP'li vekil Remziye Tosun'a ayar
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
ALES sonuçları açıklanıyor ÖSYM ALES/1 sınav sonuç bilgisi
Yorumlar