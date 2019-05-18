HABER /  SPOR
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Antalyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçını ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 ile geçmeyi başardı. 

10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğukan Sinik'in vuruşu istediği gibi olmayınca, top taca çıktı.

21. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Amilton'un şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada Amilton'un sağ kanattan ceza sahasına yerden sert ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Mevlüt Erdinç'in şutunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

25. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırtarak kaleye göndermek istedi. Kademeye giren Antalyaspor savunması, topu kornere attı.

30. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı. 29'uncu dakikada Bifouma, Celustka'yla girdiği ikili mücadele sonrasında hakem Arda Kardeşler'in Antalyaspor lehine verdiği serbest vuruş kararına itiraz edince sarı kart gördü. Bifouma, itirazlarına devam edince Arda Kardeşler, bu futbolcuya bir dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

37. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Doğukan Sinik'in ortasında Guilherme'nin uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Charles'ın sert vuruşunda, Aleksic'e çarpan meşin yuvarlak kale direğinin yanından kornere çıktı.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Chico'nun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Harun Alpsoy'un sert ve düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ferhat Kaplan, topu kornere çeldi. 

55. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Harun Alpsoy'un pasında ceza sahasındaki Mevlüt Erdinç, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0 

65. dakikada Antalyaspor skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattaki Amilton'un yerden ortasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı
Esenyurt'ta yol verme kavgasında kan aktı
Bahçeli'den fark yaratan 19 Mayıs kutlaması
Bahçeli'den fark yaratan 19 Mayıs kutlaması
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe!
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe!
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih
Terör örgütü YPG/PKK zulmü devam ediyor
Terör örgütü YPG/PKK zulmü devam ediyor
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Denizlispor!
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den 19 Mayıs öncesi Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinde temizlik ve bakım
İBB'den 19 Mayıs öncesi Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinde temizlik ve bakım
Şişli'deki Atatürk Müzesi İstanbulluları bekliyor
Şişli'deki Atatürk Müzesi İstanbulluları bekliyor
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Polisten HDP'li vekil Remziye Tosun'a ayar
Polisten HDP'li vekil Remziye Tosun'a ayar
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
Yorumlar