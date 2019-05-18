HABER /  SPOR
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Ve Mert Nobre futbolu bıraktı

Ve Mert Nobre futbolu bıraktı

Gençlerbirliği takımının forvet oyuncusu Mert Nobre, Adana Demirspor maçıyla birlikte profesyonel futbol kariyerine son verdi. Nobre, vedası sorasında gözyaşlarına hakim olamadı. 

Sosyal medya hesabı üzerinden sezon sonu futbolu bırakacağını açıklayan Mert Nobre için Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eryaman Stadında Gençlerbirliği, Adana Demirspor maçı öncesinde seremoni düzenlendi.

Gençlerbirliği kulüp başkanı Murat Cavcav'ın, gösterdiği çaba ve başarıdan dolayı plaketle onurlandırdığı Nobre gözyaşlarına hakim olamadı.

Plaket takdiminin ardından takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Nobre, tribünlerde adını haykıran Gençlerbirliği taraftarıyla da vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Adana Demirspor taraftarının Nobre'yi tribünlere çağırarak alkışlaması üzerine de Nobre misafir ekip tribünlerine üçlü çektirdi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Ekrem İmamoğlu kampanyasına bugüne kadar toplanan para
İşte Ekrem İmamoğlu kampanyasına bugüne kadar toplanan para
Savcı Sayan'dan CHP'ye çok sert sözler!
Savcı Sayan'dan CHP'ye çok sert sözler!
Roland Garros elemelerinde bir Türk!
Roland Garros elemelerinde bir Türk!
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
Türkiye'ye 466 milyon dolarlık yatırım
Kastamonu'da araç hareketliliği dolu yağışına ilginç önlemler
Kastamonu'da araç hareketliliği dolu yağışına ilginç önlemler
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
Ergin Ataman'dan Fenerbahçelilere çağrı
ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da, 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi'ni parça parça çaldılar
Bolu'da, 2 bin yıllık Frig Kaya Kitabesi'ni parça parça çaldılar
Yemekten sonra içilen çay ve kahve hakkında korkutan gerçek
Yemekten sonra içilen çay ve kahve hakkında korkutan gerçek
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri
19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri
Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası'nda 47 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı
Suriyeliler bayram dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Yorumlar