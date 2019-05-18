Roland Garros elemelerinde bir Türk!

Milli tenisçimiz Başak Eraydın, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 2019'dan itibaren uygulanmaya başlanan 'korunmuş sıralama kuralı'ndan faydalanarak Roland Garros elemelerine katılmaya hak kazandı.

21 Mayıs'ta başlayacak Roland Garros, elemelere 173 numara olarak katılan Eraydın'ın kariyerinin 2'nci Grand Slam turnuvası olma özelliği taşıyor.

WTA, dünya sıralamasında ilk 200 içerisinde yer alan sporcuların sakatlık ve hamilelik dolayısıyla turnuvalardan 6 ay ile 2 yıl arasında uzak kalması durumunda geri döndüklerinde sakatlık öncesindeki sıralamalarını kullanmalarına izin veriyor.

Bu kural sayesinde 8 turnuvaya korumalı sıralamasıyla katılma hakkı olan Eraydın, ilk hakkını en son 2017 yılında oynadığı ve kariyerinin ilk Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta kullanacağını açıkladı.

6 ay ara vermişti

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla 6 ay kortlardan uzak kalan temsilcimiz, 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle geri döndüğü kortlarda 3 turnuvada toplam 10 maça çıkarken tüm bu müsabakalarda toprak kortta mücadele etti.