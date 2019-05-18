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19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri

19 Mayıs Samsun'da kutlanıyor işte program saatleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru ile Samsun'a gelişi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, Samsun'da büyük bir kalabalığa sahne olacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı tarihin yıl dönümü törenleri saat 07.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak.

Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi yelkenlilerinin geçiş töreninin gerçekleştirileceği kutlamalarda, Tütün İskelesi’nde Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi karşılama ve bayrak çıkış töreni yapılacak. Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu ve Türkiye Kulüpler Finali'nin startının verileceği etkinlikler Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek.

Samsunport’ta Milli Mücadelenin 100’üncü yılı Piri Reis gemisinin karşılanması programının yapılacağı kentte, Tütün İskelesi mevkiinde optimist tekne gösterisi ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ve TSK Mehteran Birliği konser verecek. 

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solotürk gösteri gerçekleştirecek.

Törene kimler katılacak?

Kutlamalara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyelerinin de katılması bekleniyor.

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