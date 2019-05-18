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Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.

Ramazan ayında oruçlu iken daha fazla hissedilen ağız kokusundan kurtulmak mümkün. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin sahurda; maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin yardımcı olabileceğini söyledi.

"Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle oruçlu iken ağız kokusunun oluşması sosyal çevreyi etkilen bir unsurdur. Ancak birkaç uyarı dikkate alınırsa bundan kurtulmak mümkün" diyen Dr. Çetin şunları önerdi:

"Ağız kokusu diş, diş et ve mide rahatsızlıkları dolayısıyla oluşur.

İftar ve sahurda olmak üzere mutlaka dişlerimizi fırçalamamız, diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması gerekir.

Maydanoz, nane, zencefil, yeşil çay, ada çayı ve karanfil özlü tüketimler ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.

Çok sıcak ya da çok soğuk içeceklerin ağız kokusunu tetikleyeceğinden daha ılık tüketilmesine dikkat edilmeli.

İftar ve sahurda pastırma, sucuk, soğan, sarımsak gibi kokuyu artıracak besinlerden uzak durulmalı.

İftarda yemeklerin yanında limonlu su tüketin.

Sahurda bol bol su tüketin".  

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