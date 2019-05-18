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Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

Ada basını, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu için Tottenham Hotspur ve West Ham United'ın yakın takipte olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan 6 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında La Liga ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, henüz ilk sezonunda takımın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

Ada basını ise uzun süredir İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen 25 yaşındaki defansif orta sahanın sezon sonunda Premier Lig'e gidebileceğini yazdı.

Tottenham Hotspur ve West Ham United yakın takipte
Turkish-Football adlı internet sitesinin oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham Hotspur ve West Ham United, yıldız isimle yakından ilgileniyor.

Bu sezon 31 maçta boy gösteren ve takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi olan Yokuşlu'nun Celta ile olan mukavelesi ise 2023 yazında sona eriyor.

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