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33 kişi uyuşturucudan gözaltında alınıp serbest bırakıldı

33 kişi uyuşturucudan gözaltında alınıp serbest bırakıldı

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, son 11 günde düzenlenen operasyonlarda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 27, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan ise 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 101,81 gram bonzai, 6,40 gram esrar maddesi, 2 ecstasy hap ele geçirildi.

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