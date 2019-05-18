Bursaspor kader maçında

Bursaspor, yarın ligde kader maçına çıkacağı Göztepe müsabakasını kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Bursaspor, yarın Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Yeşil-beyazlılar, ligde 32 müsabakada 33 puanla 16., Göztepe ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde sezon perdesinin kapanmasında son iki maç kalırken, yeşil-beyazlı takımın ve İzmir temsilcisinin bu kritik maçtan üç puan çıkarmaktan başka çaresi yok. Olası bir mağlubiyette Timsah'ın bir alt lige düşmesi kesinleşecek. Beraberlik halinde ise yeşil-beyazlıların işi yine zorlaşacak ve rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Göztepe ise müsabakayı kaybettiğinde veya berabere kaldığında diğer müsabakaların sonuçları ön plana çıkacak. İzmir ekibi müsabakayı kazanması halinde ligde kalma yolunda önemli bir adım atacak.

Süper Lig’de 36. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 36. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 35 mücadele 14 galibiyet alan Bursaspor, 12 kez de rakibine boyun eğdi. 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraftarlar biletleri tüketti

Öte yandan zorlu müsabaka öncesi yeşil-beyazlı yönetimin bilet fiyatlarında hafta içi indirime gitmesi üzerine, taraftarlar üzerine düşen görevi yaptı. Zorlu müsabakaya 2 gün kala biletlerin tamamını tüketen yeşil-beyaz sevdalıları, kader maçında 12. adam rolünü oynayacak. Hafta başından bu yana takıma moral vermek için şehrin belli yerlerine pankartlar açan taraftarlar yarınki zorlu müsabakada da 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.



