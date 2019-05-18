Fenerbahçe'de gündem Girona'nın kalecisi Bono

Fenerbahçe sportif direktörü Comolli, Girona'nın tecrübeli eldiveni Bono'yu bitirmek için kulübün Katarlı sahipleriyle pazarlık masasında.

Volkan ve Kameni'yle yolları ayıracak olan Sarı-Lacivertliler, Harun ve genç Berke'nin önüne güvenilir bir kaleci transfer etmeyi planlıyor. İspanya'da kaleci avına çıkan Fenerbahçe, Girona'nın Fas asıllı Kanadalı kalecisi Yassine Bounou'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

İyi bir sezon geçirse de Girona'nın küme düşmesine engel olamayan Bono için kulübün Katarlı sahipleriyle temasa geçen Comolli, ödeyebilecekleri en yüksek rakamı teklif etti. Oyuncunun 2. ligde oynamak istemediği ve Fenerbahçe'ye sıcak baktığı aktarıldı.

Cillessen transferi zora girdi

Sarı-lacivertlilerin İspanya'daki asıl hedefi ise Barcelona'nın Hollandalı file bekçisi Jasper Cillessen'di ancak, İngiliz devi Manchester United'ın David de Gea'ya iyi bir yedek araması ve 30 yaşındaki kaleciyi transfer etmek istemesi bu hamleyi zorlaştırdı.

Oynamak istediği kulübü arıyor

Cillessen geçtiğimiz günlerde "İlk önce tatile çıkacağım. Sonra da oynayabileceğim yeni bir kulüp bulmayı umuyorum çünkü oynamak istiyorum" açıklamasıyla ayrılığını ilan etmişti.