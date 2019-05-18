HABER /  GÜNCEL
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Gencebay'ı bıçaklayan taksi şoförü hakkında karar verildi

Gencebay'ı bıçaklayan taksi şoförü hakkında karar verildi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay ile tartıştıktan sonra bıçaklayarak kaçan taksi şoförü cezaevine gönderildi.

Gökhan Gencebay, tartıştığı bir taksi sürücüsü tarafından bıçaklanmıştı. Olayın ardından kaçan taksi şoförü E.D.'nin çıkarıldığı mahkemede yaralama suçundan 1,5 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi. Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan taksi şoförü E.D. cezaevine gönderildi.

Göğsünden bıçakladıktan sonra kaçtı

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

Tutuklandı

Sabah'ta yer alan haber göre; daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi. Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İfadesinde Gencebay'ı suçlamıştı

Yaşanan olay sonrası ifade veren taksici, trafikte bir aracın kendisini sıkıştırdığını, yol istediğinde vermediğini, bunun üzerinde şoför koltuğunda oturan Seda Han'a sitem ettiğini kaydetti. Taksici aracı durdurduğunda aşağı inen Gökhan Gencebay'ın kendisine sinkaflı sözlerle küfür ettiğini, aracın camlarını yumrukladığını, olay nedeniyle etrafa toplanan insanların durumu sakinleştirmeye çalıştığını anlattı. Bir anda araçta bulunan siyah kaplı meyve bıçağını çıkartarak Gencebay'a salladığını ifade etti. Taksici olduğunu ve her türlü müşterinin aracına bindiğini, hem kendisini korumak hem de yemek yemek amacıyla bıçağı araçta bulundurduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Sabah

SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş belediyenin kritik birimine gazeteci o ismi atadı
Mansur Yavaş belediyenin kritik birimine gazeteci o ismi atadı
Binali Yıldırım muhtarlara telefon numarasını verdi: Kaydedin ileride işinize yarayacak
Binali Yıldırım muhtarlara telefon numarasını verdi: Kaydedin ileride işinize yarayacak
Fenerbahçe'ye Max Kruse'den iyi haber!
Fenerbahçe'ye Max Kruse'den iyi haber!
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz mektubu
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM ve AB'ye Doğu Akdeniz mektubu
Erdoğan ile yaşlı teyze ne konuştu! Gülümseten diyalog ortaya çıktı
Erdoğan ile yaşlı teyze ne konuştu! Gülümseten diyalog ortaya çıktı
Konya'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Konya'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
ÖNCEKİ HABERLER
Bucks, Doğu finalinde 2-0 öne geçti
Bucks, Doğu finalinde 2-0 öne geçti
Çorlu'da çocuklarını kaybeden aileye şok sözler: Gençsiniz bir daha yaparsınız
Çorlu'da çocuklarını kaybeden aileye şok sözler: Gençsiniz bir daha yaparsınız
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
"Öcalan kararı HDP seçmeninin oy tercihini etkileyecek mi?" sorusuna HDP'den yanıt
"Öcalan kararı HDP seçmeninin oy tercihini etkileyecek mi?" sorusuna HDP'den yanıt
Binali Yıldırım: Her şey güzel olacak hak yerini bulacak
Binali Yıldırım: Her şey güzel olacak hak yerini bulacak
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Süleyman Soylu: Burada esas mağdur olan Binali Beydir
Süleyman Soylu: Burada esas mağdur olan Binali Beydir
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Spoiler içerir! Çukur'da büyük şok! Aliço öldü mü?
Yorumlar