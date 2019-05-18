Gencebay'ı bıçaklayan taksi şoförü hakkında karar verildi

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay ile tartıştıktan sonra bıçaklayarak kaçan taksi şoförü cezaevine gönderildi.

Gökhan Gencebay, tartıştığı bir taksi sürücüsü tarafından bıçaklanmıştı. Olayın ardından kaçan taksi şoförü E.D.'nin çıkarıldığı mahkemede yaralama suçundan 1,5 yıl hapis cezasıyla yargılanmasına karar verildi. Sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan taksi şoförü E.D. cezaevine gönderildi.

Göğsünden bıçakladıktan sonra kaçtı

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

Tutuklandı

Sabah'ta yer alan haber göre; daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi. Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İfadesinde Gencebay'ı suçlamıştı

Yaşanan olay sonrası ifade veren taksici, trafikte bir aracın kendisini sıkıştırdığını, yol istediğinde vermediğini, bunun üzerinde şoför koltuğunda oturan Seda Han'a sitem ettiğini kaydetti. Taksici aracı durdurduğunda aşağı inen Gökhan Gencebay'ın kendisine sinkaflı sözlerle küfür ettiğini, aracın camlarını yumrukladığını, olay nedeniyle etrafa toplanan insanların durumu sakinleştirmeye çalıştığını anlattı. Bir anda araçta bulunan siyah kaplı meyve bıçağını çıkartarak Gencebay'a salladığını ifade etti. Taksici olduğunu ve her türlü müşterinin aracına bindiğini, hem kendisini korumak hem de yemek yemek amacıyla bıçağı araçta bulundurduğunu ileri sürdü.

Kaynak: Sabah