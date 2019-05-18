"Öcalan kararı HDP seçmeninin oy tercihini etkileyecek mi?" sorusuna HDP'den yanıt

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesinin İstanbul seçimlerini etkileyip etkilemeyeceğini değerlendiren HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit'in terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşme yasağının kaldırıldığını açıklaması İstanbul seçimleri öncesi Ankara'yı hareketlendirdi.

'Çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim'

Konuya ilişkin açıklama yapan HDP TBMM Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Oylara çok büyük bir etkisinin olacağı kanaatinde değilim. HDP seçmeni kolay avlanabilir bir seçmen değildir" dedi.

Adalet Bakanı Gül kararı açıklamıştı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine dair ''Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi" dedi.