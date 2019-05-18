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Başak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Hafta ailevi konularla başlıyor

Başak Burcu Hande Kazanova 20-26 Mayıs 2019 Hafta ailevi konularla başlıyor

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 20-26 Mayıs haftasında Başak burcunu neler bekliyor?Kariyer ve iş alanlarınızda büyük bir dönem başlıyor sevgili Başak’lar.

Ailevi konularda kendinizi şanslı, mutlu ve iyimser hissedesiniz bir pazartesi ile haftanız başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Aile ortamlarınızda çok fazla işle uğraşmamak, kendinizi yormamak ve tabiki yuvanıza özen göstermek önemli olacak.

Salı günü Güneş ve Merkür İkizler Burcu’na geçecek. Kariyer ve iş alanlarınızda büyük bir dönem başlıyor sevgili Başak’lar. İşinizde kendinizi göstereceğiniz, fikir ve düşünlerinizi ortaya koyacağınız, konuşma ve görüşmelerinizi hızlandıracağınız bir dönem.

Kendinizi dış dünyadan soyutlamak yerine daha fazla ön plana geçmek isteyeceksiniz. Çarşamba günü enerjinizi etkin bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Perşembe günü iletişiminizi ön plana çıkarmak önemli olacak.

Perşembe ve cumartesi günleri bazı konularda tamamlanması gereken bir fikrin çözülmesi gerekecek. Yaşadığınız sorunları çözmez ve ertelerseniz çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Negatif etkiden uzak durmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

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