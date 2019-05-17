BDDK'dan çok önemli dolar mesajı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek" şeklinde konuşarak destek çağrısında bulundu.

Akben bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydetti. BDDK Başkanı bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalardan Türk Lirası'nı destekleyici çalışmalar beklediklerini söyledi. "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık" diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu: "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz."

'Şubeler hedef koymalı'

BDDK Başkanı bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi.