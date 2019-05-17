HABER /  EKONOMİ
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

BDDK'dan çok önemli dolar mesajı

BDDK'dan çok önemli dolar mesajı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek" şeklinde konuşarak destek çağrısında bulundu.

 Akben bankalardan bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma beklediklerini kaydetti. BDDK Başkanı bankaların şubelere hedefler koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  ( BDDK) Başkanı  Mehmet Ali Akben, bankalardan Türk Lirası'nı destekleyici çalışmalar beklediklerini söyledi. "Ülkemizde son dönemde döviz kurları üzerinden spekülasyonlar yapılıyor, döviz hareketliliği konusunda saldırılara maruz kaldık" diyen BDDK Başkanı Akben şöyle konuştu: "TL'nin ülkemizin parası olduğu bilincini, sektörümüzün, bütün bankalarımızın, TL'ye sahip çıkarak göstermesi gerek. Bilhassa mevduat alanında, dolarizasyondan TL'ye geçiş konusunda gayretli çalışma bekliyoruz."

'Şubeler hedef koymalı'

BDDK Başkanı bankaların şubelere hedefler  koyarak TL mevduatı özendirmelerini istedi.

İlgili Haberler
Sert dalgalanmanın ardından dolarda son durum! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı! İşte o kritik veriler Dolar aşağı yönlü kırılma yaşıyor! Piyasalar tedirgin
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Kayıp AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Dışişleri Bakanlığından Avusturya'ya 'başörtüsü' tepkisi
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Yorumlar 3 yorum