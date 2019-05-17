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Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi

Fenerbahçe kaybetti! Ali Koç'un yüzü yine gülmedi

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e Final-Four'da yenilerek Euroleague'e veda etti. Başkan Ali Koç, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Futboldaki başarısızlığa teselli arayan Ali Koç'un yüzü yine gülmedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüzü futboldan sonra basketbolda da gülmedi. Tarihinin en kötü sezonunu yaşadığı futbolda ezeli rakiplerinin çok uzağında kalan sarı-lacivertliler, basketbolda da büyük üzüntü yaşadı.

Futbolun aksine basketbolda çok başarılı bir sezon yaşayan Fenerbahçe, Euroleague'de normal sezonu zirvede bitirdi. Son 8'de karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı da deviren sarı-lacivertliler Final-Four'da bir başka Türk takımı Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi.

Obradovic yönetiminde 5. kez üst üste Final-Four'a yükselen Fenerbahçe, kupanın en büyük favorisi olmasına karşın Anadolu Efes'e yenildi.

Mücadele baştan sona Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünde büyük üzüntü yaşadı. Mücadelenin son bölümünde salonu terk eden Koç'un üzüntüsü ekranlara yansıdı. 

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenerek tarihinde ilk kez Euroleague'de finale çıktı.

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