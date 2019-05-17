Fenerbahçe Beko: 73 - Anadolu Efes: 92 (MAÇ SONUCU)

Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükseldi!

Lacivert-beyazlılar, 19 Mayıs'ta ülkemizi finalde temsil edecek! Anadolu Efes'te Micic ve Larkin, takımlarını galibiyete taşırken Larkin, THY EuroLeague Final Four tarihindeki en yüksek verimlilik puanına ulaştı!

Anadolu Efes, THY EuroLeague Final Four'unda diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu 92-73'lük skorla yenerek finale yükseldi!

Anadolu Efes maça Larkin, Micic, simon, Moerman, Dunston beşiyle başlarken Fenerbahçe Beko sahaya Green, Guduric, Ali Muhammed, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle çıktı.