Erdoğan'dan muhtarlık seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla yaptığı iftarda, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul muhtarlarıyla iftar programında konuştu.

Erdoğan, muhtarlık seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtarlık seçimlerin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir." ifadelerini kullandı.

"Bu muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir"

Bizim gözümüzde muhtar, mahallesindeki her bir hanesinde sevinci de hüznü de bilmesi gerekendir. Muhtarlık seçimlerinin de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını ve bilgi sistemini biz kurduk. Bu muhtarlık müessesesine verdiğimiz önemin bir göstergesidir.

"Sandık kurulu başkanı olamaz"

Seçim kanununda Mart ayında yapılan bir değişiklikle, sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi, memur olma şartı getirtilmiştir. Yani işçi veya sözleşmeli farketmez sandık kuruluna başkan olamaz. Ya da ikinci bir üye olamaz. Memur olması şart.

Bu sorunu 31 Mart seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle mercek altına alınmasıyla tespit ettik. Sadece sandık kurulu üyeleriyle olan usulsüzlüğün yanında pek çok yanlışı da ortaya çıkardık.

"Oyları çaldılar bu kadar basit"

İstanbul'da yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinden 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. 5388'i mühürsüz, 694'ü imzasız, 234'ü tamamen boş, 498'i eksik doldurulmuştu. Bunlar sadece bizim tespit edebildiğimiz usulsüzlüklerdi.

42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. Oyları çaldılar bu kadar basit. 16 bin oy çalındı. Yüksek Seçim Kurulu haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir.