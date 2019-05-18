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Uçaklar inmedi sosyal medya karıştı

Uçaklar inmedi sosyal medya karıştı

İstanbul'da rüzgar nedeniyle bazı seferlerde aksama yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada havalimanın yeri konusunda hata yapıldığı uçakların çoğunun bu nedenle iniş yapamadığı ileri sürülürken Anadolu Ajansı, seferlerdeki aksamanın çok kısa süreliğine yaşandığı belirtildi.

İSTANBUL'da dün etkili olan rüzgar nedeniyle bazı seferlerde aksamaların yaşandığı belirtildi. Rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçakların Çorlu Havalimanı'na yönlendirildiği kaydedilirken, aksamaların rüzgar nedeniyle yaşandığı açıklandı.

İstanbul Havalimanı'nın yeri konusundaki tartışmalar sürüyor. Dün bazı uçakların pisti pas geçerek Tekirdağ'a yönlendirildi. Sosyal medyada bölgenin yılın yarısında rüzgarlı olduğu bu nedenle yıl içerisinde bir çok seferin gerçekleştirilemediği ileri sürülerek bazı hava trafiği görüntüleri paylaşıldı.

Anadolu Ajansı: Aksamalar kısa sürdü

Anadolu Ajansı ise söylenenlerin aksine aksamaların gün boyu değil kısa süreliğine yaşandığı duyurdu. Buna göre İstanbul'da etkili olan sağanak ve rüzgar, hava trafiğinde kısa süreli gecikmeye neden oldu.

Kentte öğleden sonra etkisini artıran sağanak ve rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki bazı seferler aksadı. 

Kümülonimbus (Cb) bulutlarının havalimanı çevresinde yoğunlaştığı görülürken bazı uçakların pisti pas geçtiği öğrenildi.

Havalimanına inecek bazı uçaklar ise çevre meydanlara yönlendirildi. 

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