Türkiye ve Rusya arasında önemli toplantı

Türkiye ile Rusya'nın oluşturduğu Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda başta İdlib olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısını 16/17 Mayıs 2019 tarihlerinde Millî Savunma Bakanlığı/Ankara’da gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler Astana ve Soçi Mutabakatları kapsamında ele alındı."