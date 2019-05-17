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Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!

Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!

Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Kategori'de aranan Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle "gri liste"de yer alan Rojbin Gever Mizgin kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Devam eden operasyonda güvenlik korucuları Mikail Kızıl ve Reşit Koçak yaralandı.

Helikopterle sevk edildikleri kent merkezinde ambulanslara alınan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı güvenlik korucuları, bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilip tedaviye alındı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralı güvenlik korucularından Reşit Koçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu, diğer korucu Mikail Kızıl'ın tedavisi ise devam ediyor.

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