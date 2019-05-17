Kale Kilit'in sahibi Sadık Özgür toprağa verildi kızları taziyeleri kabul etti

Ünlü işadamı Sadık Özgür bugün İstanbul'da toprağa verildi. Kale kilit markasının sahibi olan Sivaslı Sadık Özgür'ün cenazesine katılım yüksek oldu.

89 yaşında yaşamını yitiren Sadık Özgür için cuma namazına müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İş dünyasından çok sayıda kişinin de yer aldığı cenazede taziyeleri Özgür'ün ailesi kabul etti.

Cenaze namazının ardından Özgür, Topkapı Anıt Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Sadık Özgür, cumhuriyetin ilk kuşak sanayicilerinden biri olarak, 1953 yılında Tahtakale'de, küçük bir atölyede üretime başlamış ve yıllar içinde iş dünyasında önemli bir yer edinmişti.

Cenaze töreninde Sadık Özgür'ün kızları Sema Gürün ve Sedakat Özgür taziyeleri kabul ettiler.