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Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İtalyan kulübü  resmi sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile gelecek sezon çalışmayacaklarını duyurdu.

2014-15 sezonunda takımın başına geçen İtalyan teknik adam, Juve ile 4 Serie A, 4 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası zaferi yaşarken 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Juventus bu sezon Serie A'da şampiyon olsa da Şampiyonlar Ligi'nde beklentileri karşılayamadı.

Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu da kadrosuna katan İtalyan devi Devler Ligi çeyrek finalinde Ajax'a elendi. 51 yaşındaki Allegri'nin önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'in başına geçeceği iddia ediliyor

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