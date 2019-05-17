HABER /  GÜNCEL

Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?

Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?

Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının haziran ayınında emekli olan birine 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde.  Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK: Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI: Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. 

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA KURBAN BAYRAMI'NDA ÖDENECEK: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Tahkim Kurulu'ndan Samudio'ya müjde
Tahkim Kurulu'ndan Samudio'ya müjde
Bakan Ziya Selçuk: Meslek hayatımın sorularının cevabını verme zamanı
Bakan Ziya Selçuk: Meslek hayatımın sorularının cevabını verme zamanı
YSK gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak?
YSK gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak?
Canan Kaftancıoğlu CHP'nin "23 Haziran" planlamalarını açıkladı!
Canan Kaftancıoğlu CHP'nin "23 Haziran" planlamalarını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Ezeli rakipler Microsoft ve Sony'den dev ortaklık
Ezeli rakipler Microsoft ve Sony'den dev ortaklık
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
EGM polis alımı başvuru son gün ne zaman 2019 takvimi
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Cuma vakti okunacak dualar hangisi-cuma duaları
Ege'nin 100 büyük firması açıklandı
Ege'nin 100 büyük firması açıklandı
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge tarihi ne zaman çıkacak?
Akılalmaz olay! Taksi durağında silahlar peş peşe patladı
Akılalmaz olay! Taksi durağında silahlar peş peşe patladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
Yorumlar