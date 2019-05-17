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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşlı teyzenin gülümseten sohbeti

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret ettikten sonra Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Cuma namazını kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol güzergahında aracını durdurarak burada vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların arasındaki yaşlı bir teyzenin, Erdoğan’la konuşurken yaşadığı mutluluk fotoğraf karesine yansıdı.

Engelli vatandaşla sohbet etti
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın engelli bir vatandaşla sohbet ettiği görüldü. 

Vahdettin Köşkü’ne doğru hareket etti
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü’ne doğru hareket etti. 

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