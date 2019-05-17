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Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam

Burhan Kuzu'dan Mahmut Tanal'a kabine cevabı! Hayırsız adam

CHP Milletvekil Mahmut Tanal ile AK Partili Burhan Kuzu arasında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kabine atışması yaşandı.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimin ardından siyaset kulislerinden AK Parti'de "kabine revizyonu" yapılacağı yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Seçimden kısa bir süre sonra Reuters haber ajansının abonelerine servis ettiği ve ajansa konuşan AK Parti'li kaynaklara dayandırdığı bir haber iddiaları yeni bir koyuta taşıdı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonuçlarından sonra "bazı adımlar atmaya karar verdiği ve kabine değişikliğinin yolda olduğu" öne sürüldü.

Erdoğan: Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmam

Ancak Reuters'in bu iddiasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanladı. Erdoğan kendisine yöneltilen "Kabine revizyonu olur mu?" sorusuna, "Sipariş üzerine kabine değişikliği yapmam!" yanıtını verdi.

Erdoğan'ın açıklamasına rağmen cin şişeden çıktı ve bugüne kadar kabine revizyonu söylentileri Ankara kulislerinde konuşulmaya devam etti.

Son olarak, TBMM'de DHKP-C'li teröristlere randevu vermesi ile gündeme gelen CHP Milletvekil Mahmut Tanal'dan konuyla ilgili yeni bir iddia geldi.

Burhan kuzu bakan mı oluyor?

Tanal sosyal medyada paylaştığı mesajda, "Beklenen kabine değişikliğinde @BurhanKuzu’ya bakanlık verileceği, kulislerde konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

Burhan Kuzu'nun yanıtı gecikmedi!

Bu mesaja Burhan Kuzu'nun yanıtı da gecikmedi. TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı AK Parti'li Kuzu, "Sen yazdın ya Mahmut! Olacaksa da olmaz. Çünkü hayırsız adamsın." diyerek esprili bir mesajla Tanal'a yanıt verdi.

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