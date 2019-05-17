HABER /  GÜNCEL

2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı

2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı

2019 yılı fitre miktarı belirlendi. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Peki fitre kimlere verilir kimlere verilmez, aile üyelerine fitre verilebilir mi? İşte ramazan fitresine ilişkin bilgiler;

2019 yılında fitre ne kadar oldu? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olan fitre rakamları Diyanet tarafından belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş konuşmasında 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu açıkladı.

Fitre nedir:  “Fıtr” kelimesi sözlükte "orucu açmak", aynı kökten fıtrat kelimesi ise "yaratılış" anlamına gelir. “Fıtır sadakası”, Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yapılan bir yardımdır.

Fitre kimlere verilir? : Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.

FİTRE NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR: Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Fitrenin bayram namazından önce verilmesi uygundur. Bayram namazından bir kaç gün önce de verilebilir.

KİMLERİN FİTRE VERMESİ GEREKİR: Fitre, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman'a vaciptir. Bireyin fitre ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak fitrede zekât için öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

– Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
– Oğul, oğlan çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
– Müslüman olmayanlara,
– Karı-koca birbirlerine zekât veremez.

GEÇEN YIL FİTRE NE KADARDI?

2011 yılında: 7.5 TL
2012 yılında: 8,5 TL
2013 yılında: 9.5 TL
2014 yılında: 10 TL
2015 yılında: 11.5 TL
2016 yılında: 15 TL
2017 yılında: 16 TL
2018 yılında: 19 TL

SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'in YSK kararını 28 Şubat'a benzetmesi doğru mu?
Meral Akşener'in YSK kararını 28 Şubat'a benzetmesi doğru mu?
Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi
Juventus'ta Allegri dönemi sona erdi
Rusya ABD'yi kara listeye aldı! Karşılık verilecek
Rusya ABD'yi kara listeye aldı! Karşılık verilecek
Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı mı olacak?
Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı mı olacak?
Ekrem İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı: Yasa dışı
Ekrem İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı: Yasa dışı
Fenerbahçe'de Mario Balotelli bombası!
Fenerbahçe'de Mario Balotelli bombası!
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Yaya Toure'nin yeni takımı
İşte Yaya Toure'nin yeni takımı
İmar barışından 19 milyar TL geldi
İmar barışından 19 milyar TL geldi
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
10 bin polis alımı EGM 25. dönem polis alımı ne zaman?
Maicon ve Giuliano'lu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı
Maicon ve Giuliano'lu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı
Dünyanın en kirli şehirleri arasına girdi!
Dünyanın en kirli şehirleri arasına girdi!
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
İstanbul'da öğrenci akbili indirimi! Resmen başladı
Güneydoğu'nun en büyük Kitap ve Kültür günleri Gaziantep'te başladı
Güneydoğu'nun en büyük Kitap ve Kültür günleri Gaziantep'te başladı
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
Cuma günü duaların kabul olduğu saat kaç?
Yorumlar