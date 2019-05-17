Fenerbahçe'de Mario Balotelli bombası!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli yönetim, Fransa'da Marsilya forması giyen İtalyan golcü Mario Balotelli'yi gündemine aldı.

Sezon başında transfer edilen Slimani ve Frey'den istediği verimi alamayan Roberto Soldoda'nun ise inişli çıkışlı performansı Fenerbahçe'nin yeni golcü arayışına girmesine sebep oldu.

Fenerbahçe, Balotelli için 1+1 yıllık teklif yapacak

Haber Glabal'in aktardığı bilgiye göre; gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gözler Comolliye çevrildi. Damien Comolli, Mario Balotelli’nin menajeriyle görüşmek için bu sabah Fransa’ya uçacak. Fenerbahçe, Balotelli için 1+1 yıllık teklif yapacak.

Büyük kulüplerde forma giydi

İtalyanların yaramaz çocuğu olarak adlandırılan Mario Balotelli, daha önce Manchester City, Milan, Liverpool, Nice ve Marsilya formalarını terletirken İtalyan golcünün, futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelmesi sarı-lacivertli yönetimin kafasını karıştıran bir detay.