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Maicon ve Giuliano'lu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı

İhlas Haber Ajansı
Maicon ve Giuliano'lu Al Nassr şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray’ın eski futbolcuları Maicon ve Amrabat ile Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Giuliano’nun formasını giydiği Arabistan takımı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan’da Al Nassr 8. kez mutlu sona ulaştı. Bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Maicon Roque, Nordin Amrabat ve Fenerbahçe’de oynamış olan Giuliano’nun formasını giydiği Arap ekibi Al Nassr, ligin son haftasında Al - Batin’i 2-1’lik skorla mağlup ederek, şampiyonluğa ulaştı.

Brezilyalı futbolcu Giuliano bu sezon kaydettiği 8 gol ile şampiyonluğa katkı verirken, Amrabat ise, 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 

Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak, Arabistan’ın Al-Hilal takımına giden Bafetimbi Gomis’in takımı ise ligi Al-Nassr’ın en yakın takipçisi konumunda kapattı. 

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