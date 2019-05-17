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Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı mı olacak?

Tansu Çiller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı mı olacak?

Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nda yer alacak isimler arasında olacağı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” oluşturuldu. Söz konusu kurul ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amaçlanıyor.

AK Parti'nin eski ağır topları da yer alacak

Henüz kurulu oluşturan isimler açıklanmadı fakat kulisler Tansu Çiller’i işaret ediyor. Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Ömer İzgi ve Akbulut’un da kurulda yer alacağı belirtiliyor.

İlerleyen günlerde açıklanacak

Yeni kurul kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İlerleyen günlerde yine Resmi Gazete aracılığıyla kurul çalışmalarına katılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.

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