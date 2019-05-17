Ekrem İmamoğlu'ndan dolandırıcılık uyarısı: Yasa dışı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, kendisi için açılan bağış hesabının bilgilerini paylaşıp dolandırıcılara karşı uyarı yaptı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdüren Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

"Sahte bağış taleplerini şikayet edin"

Dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunan İmamoğlu, resmi bağış kampanyası dışındaki hesapların yasa dışı olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Özellikle 0212 975 21 90 nolu telefondan yapılan dolandırıcılık girişimi için suç duyurusunda bulunulmuştur. Lütfen ismim kullanılarak yapılan sahte bağış taleplerini şikayet ediniz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ilgili tweeti şöyle: