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İşte Yaya Toure'nin yeni takımı

İşte Yaya Toure'nin yeni takımı

Son olarak Yunanistan Ligi'nde Olimpiakos forması giyen 36 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız Yaya Toure, Çin'de Qingdao Huanghai ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz günlerde menajeri tarafından yayılan futbolu bıraktığı iddialarını yalanlayarak kariyerini devam ettirme isteğinde olduğunu belirten Yaya Toure, Çin'e transfer oluyor.

Aralık ayından bu yana herhangi bir takımın formasını giymeyen 36 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, The Sun'da yer alan habere göre, Çin 1. Lig takımlarından Qingdao Huanghai ile anlaştı.

Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig, 2 La Liga şampiyonluğu bulunan Yaya Toure'nin, Qingdao Huanghai kulübüyle altı aylık sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Çin Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Çin 1. Ligi'nde mücadele eden Qingdao Huanghai, 9 hafta sonunda liderlik koltuğunda yer alıyor.

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