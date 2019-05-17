Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması'ndan seks tavsiyesi çıktı!

Voynich El Yazması'nı inceleyen Dr. Gerard Cheshire yaklaşık 2 haftalık bir çalışmayla metni deşifre etmeyi başardı.İngiltere’nin Briston Üniversitesi'nde görev yapan dilbilimci, günümüzde ölü bir dil olan Proto Latin'i deşifre için kullandı. Yazıdaki sembolleri, bu dildeki kelimeler ve harflerle beraber inceledi.