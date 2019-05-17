Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması'ndan seks tavsiyesi çıktı!
Dünyanın en gizemli kitabı olarak nitelendirilen ve yaklaşık yüz yıl önce İtalya'da bulunan Voynich El Yazması'nın şifreleri çözüldü. Kitapta ilginç detaylar var..
Yaklaşık yüz yıl önce İtalya'da bulunan Voynich El Yazması'nın 15. yüzyıla ait olduğu belirlendi. Journal Romance Studies adlı dergide yayımlanan makaleye göre, el yazmasında kullanılan yazıların çözülmesi için yıllardır uğraşan araştırmacılar 600 yıllık metni çözdü.
Voynich El Yazması'nı inceleyen Dr. Gerard Cheshire yaklaşık 2 haftalık bir çalışmayla metni deşifre etmeyi başardı.Journal Romance Studies adlı dergide yayımlanan makaleye göre, el yazmasında kullanılan yazıların çözülmesi için yıllardır uğraşan araştırmacılar 600 yıllık metni çözdü.
Voynich El Yazması'nı inceleyen Dr. Gerard Cheshire yaklaşık 2 haftalık bir çalışmayla metni deşifre etmeyi başardı.İngiltere’nin Briston Üniversitesi'nde görev yapan dilbilimci, günümüzde ölü bir dil olan Proto Latin'i deşifre için kullandı. Yazıdaki sembolleri, bu dildeki kelimeler ve harflerle beraber inceledi.
Voynich El Yazması'nda seks ve cinsellikle ilgili tavsiyeler, kadınların düşünce yapısı ve ebeveyn olma gibi konuların işlendiği ortaya çıktı.