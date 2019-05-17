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Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı

Sinan Gümüş antrenmanı tamamlayamadı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Sinan Gümüş, çalışmayı ayağında hissettiği ağrı sebebiyle yarıda bıraktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir maçı hazırlıkların bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşuları ile başladı. Sarı-kırmızılılar, idmanın basına açık kısmında yarı sahada çift kale maç yaptı. 

Antrenman sırasında Metin Oktay Tesisleri çalışanları, 17 Mayıs 2000'in 19. yıl dönümü sebebiyle, futbolculara saha kenarından tezahürat yaptı.
Sinan Gümüş, ayağında hissettiği ağrı sebebiyle antrenmanı yarıda bıraktı. 
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını devam ettirecek. 

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