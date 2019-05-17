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Denizlispor'a yeni sponsor

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor'a yeni sponsor

SPOR Toto Süper Lig'e yükselen Abalı Denizlispor, Yuka Tel ile 5 yıllık sporsorluk anlaşması imzaladı.

İsim hakkı, forma göğüs ve şort reklamını kapsayan anlaşma kapsamında yeşil-siyahlı ekibi kasasına 5 milyon Euro girecek. Anlaşmayla ilgili Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Başkan Ali Çetin, Yuka Tel Ceo'su Yusuf Karataş ve yöneticiler katıldı. Kulüp Başkanı Çetin, yeni sezonda takımın isminin Yuka Tel Denizlispor olacağını ve toplam 5 milyon Euro gelir elde edeceklerini ifade etti.

Yuka Tel Ceo'su Yusuf Karataş ise Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf ile sponsorluk anlaşmalarının bulunduğunu kaydetti. Abalı Denizlispor'un bu yıl başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Karataş, "Süper Lig'de Abalı Denizlispor'a sponsor olarak destek vermek istedik. Umarım gelecek sezon çok daha iyi yerlere gelir ve Abalı Denizlispor Türkiye'yi Avrupa'da da temsil eder" diye konuştu.

Başkan Çetin ve Ceo Karataş, sözleşme imzalayıp Denizlispor formasıyla objektiflere poz verdi.

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