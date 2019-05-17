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Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı
Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı

Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınan Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu serbest bırakıldı. 

Hollanda DENK partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Filistinlilere destek vermek için düzenlenen etkinliğe giderken İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Bir süre gözaltında tutulan Tunahan Kuzu serbest bırakıldığını duyurdu. 

Filistin bayrağı taşıyan Tunahan Kuzu, Kudüs'te cuma namazı sonrası, zorunlu göçün 71. yılı münasebetiyle düzenlenen "Nakba" etkinliğine katılmak için Filistin'de bulunuyordu. İsrail polisi, Kuzu'yu etkinliğe giderken gözaltına aldı. Tunahan Kuzu'nun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı DENK partisi tarafından da doğrulandı. 

Netanyahu'nun elini sıkmamıştı

İsrail'in 14 Mayıs 1948 yılında Filistin topraklarında kurulmasıyla birlikte milyonlarca Filistinlinin zorunlu göçe tabi tutulmasının 71. yılı münasebetiyle düzenlenen Nakba etkinliğine giderken gözaltına alınan Tunahan Kuzu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıkmadığı için dünya medyasında geniş yer almıştı. 

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