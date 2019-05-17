Ekrem İmamoğlu'ndan 'Binali Yıldırım'a protesto' sorusuna yanıt!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimindeki rakibi Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasını izlemeye gittiği sırada seyircilerin, protestosuna ilişkin ''keşke alkışlasalardı.'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, cuma namazı çıkışında 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimi gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

''Keşke sadece alkışlasalardı''

AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın Yeniden Doğuş operasını izlemek için gittiği salonda bir grup tarafından "Her şey çok güzel olacak" protestosuna ilişkin, "Keşke sadece alkışlasalardı" ifadelerini kullandı.