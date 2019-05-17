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Canan Kaftancıoğlu CHP'nin "23 Haziran" planlamalarını açıkladı!

Canan Kaftancıoğlu CHP'nin "23 Haziran" planlamalarını açıkladı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair bütün planlamalarını hazırladıklarını açıkladı.

Kaftancıoğlu, "Saha çalışmalarını 'ramazan', 'Ramazan Bayramı' ve 'bayram sonrasında yapılacaklar' olarak üç bölümde planladık" diye konuştu.

CHP'nin, İstanbul'daki seçim kampanyasının koordinasyonundan sorumlu İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul İl Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Üç bölümde planladık"

İstanbul seçimlerinde saha çalışmalarını "ramazan", "Ramazan Bayramı" ve "bayram sonrasında yapılacaklar" olarak üç bölümde planladıklarını belirten Kaftancıoğlu, "Seçim gününde yapılacak çalışmalarımız da gerek sandık güvenliği gerek hukuk komisyonu çalışması bugünden başladı" dedi."

"17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız"

Kaftancıoğlu, "31 Mart seçimlerinde olduğu gibi bizler sahada Ekrem İmamoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini ama 23 Haziran'da bir farklılıkla Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyetin aslında 16 milyon İstanbullunun mağdur edildiği anlamına geldiğini ve 17 günlük süreçte yaptıklarını vatandaşlarımızla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Oy kullanmayan seçmen tartışması

Kaftancıoğlu, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayan seçmen konusuna değinerek, "AKP'li yetkililerin kendi ağızlarından ifade ettiği oy kullanmayan seçmenlerin listelerinin kendilerinde olduğu ve buna dönük çalışmalar yaptıkları ifade ediliyor. CHP olarak bizde oy kullanmayan seçmenlerin listesi yok. Eğer AKP'li yetkililerin elindeki oy kullanmayan seçmenlerin listeleri varsa nereden almışlardır, kim vermiştir, bizlere bu listeler neden verilmemiştir diye sormak gerekir diye düşünüyorum." diye konuştu.

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