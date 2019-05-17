Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
İhlas Haber Ajansı
Binali Yıldırım, katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" şeklinde yanıt verdi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu.
Neler yaşanmıştı?
Dün akşam Yeniden Doğuş operasını izlemeye giden Binali Yıldırım, tepkiyle karşılaşmıştı. Operayı izlemeye gelenler, Binali Yıldırım’a yönelik alkışlarla "Her şey çok güzel olacak" sloganları atmıştı. Binali Yıldırım kendisini protesto edenlere gülümseyerek ve el sallayarak cevap vermişti.
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