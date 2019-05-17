Türkiye'nin yurt dışında hangi ülkede camisi var? İşte o camiler ve maliyeti
TÜRKİYE 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bugüne kadar yurt dışında 103 cami yaptırdı. ABD'den İngiltere'ye, Haiti'den Filipinlere kadar bir çok yerde Türk camisi var. Peki bu camilerin maliyeti ne kadar derseniz... İşte yurt dışı camilerimiz ve yapım maliyeti:
Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı camiler Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile yakın zamanda gündeme geldi. Fırat, katıldığı iftarda FETÖ'cüleri görünce "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtun" demişti. Bu beyan sonrası Türkiye'nin hangi ülkede kaça cami yaptırdığı merak konusu oldu. İşte o camiler:
Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a, İngiltere'den Filipinler'e Diyanet İşleri Başkanlığı ve gelirini bağışların oluşturduğu Diyanet Vakfı'nın yaptırdığı veya yapım aşamasında olan çok sayıda cami var. Türkiye Diyanet Vakfı'nın faaliyet raporlarına göre, yurt dışında son dönemde inşa edilen ya da yapım aşamasında olan cami projelerinin maliyeti yarım milyar dolara yakın.
Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan, Bişkek Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camii, Eylül 2018'de açıldı. Bu caminin Orta Asya'nın en büyük camisi olduğu belirtiliyor. 20 bin kişilik bu caminin yapım maliyeti, 35 milyon doları buldu.
Diyanet 103 cami yaptırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimiyle 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bugüne kadar farklı büyüklük ve kapasitelerde yurt dışında 103 cami yaptırdı. TDV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, son dönemde yurt dışında 22 cami açıldı, Suriye'de 270 caminin onarımı sağlandı. 2017 yılında TDV'nin daha çok bağışlardan oluşan toplam geliri 914 milyon TL iken giderleri 798 milyon TL oldu.