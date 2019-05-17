Türkiye'nin yurt dışında hangi ülkede camisi var? İşte o camiler ve maliyeti

Türkiye'nin yurt dışında yaptırdığı camiler Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile yakın zamanda gündeme geldi. Fırat, katıldığı iftarda FETÖ'cüleri görünce "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtun" demişti. Bu beyan sonrası Türkiye'nin hangi ülkede kaça cami yaptırdığı merak konusu oldu. İşte o camiler: