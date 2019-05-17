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Avusturya'da hükümetten ilginç uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin

Avusturya'da hükümetten ilginç uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin

Avusturya'da sosyal medya platformlarında 'inek öpme challenge' videolarının sayısı gün geçtikçe artarken, hükumetten uyarı geldi: İnekleri öpmekten vazgeçin, agresifleşebilirler.

Avusturya'da popüler olan İsveç menşeli challenge (meydan okuma) uygulaması Castl'da son günlerde ilginç bir yarışma başlatıldı.

Bir sosyal sorumluluk projesine bağış sağlamak için başlatıldığı belirtilen 'İnek öpme challenge' isimli yarışmaya katılan kullanıcılar, inekleri dudakların öperken çektikleri fotoğrafları ve videoları paylaşıyor.

Ancak bu yarışma internette popüler hale gelince hükumetten kullanıcılara uyarı geldi. Avusturya Tarım Bakanı Elisabeth Koestinger, kullanıcılara inekleri öpmekten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

'Öpücük nedeniyle agresifleşebilirler'

Özellikle buzağısı olan ineklerin bu 'öpücük' nedeniyle agresifleşebileceğini belirten bakan, yarışmayı 'tehlikeli bir musibet' olarak nitelendirdi.

Koestinger, "Meralar ve çayırlar hayvanat bahçesi değil. Bunun gibi eylemlerin ciddi sonuçları olabilir. Bu meydan okuma eylemleri meralarda var olma çabamızın karşısında duruyor" dedi.

Avusturya'da tarım ve hayvancılığın ekonominin temel direklerinden olması nedeniyle hükümetin turistlerin ve çiftçilerin faaliyetleri konusunda hassas davrandığı biliniyor. 

Hükümet, 'davranış kuralları' yayınlayarak dağ yürüyüşçüleri ve turistlerin inek sürülerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. 

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