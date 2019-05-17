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Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı

Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı

Uzay çalışmalarında ABD kadar adından söz ettirmeyi başaran Rusya, bu sefer bir sızıntı ile karşı karşıya kaldı.

Bugüne kadar yaptığı uzay çalışmalarından başarılı sonuçlar elde eden Rusya, gündeme bomba gibi oturan bir sızıntı olayı ile çalkalanıyor. Rusya’nın, yeni uzay çalışmalarıyla ilgili önemli bilgilerin internete sızdığı belirtiliyor.

Sızdırılan bilgiler arasında, geliştirilen yeni Uzay aracı ile ilgili bilgilerin, gelecekte kullanılacak uydu isimlerinin, çeşitli üretim ve fırlatma bilgileri gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ifade ediliyor.

Açıklama geldi
Rus motor üreticisi Satürn şirketinin baş tasarımcısı Sergey Lihonosov, konuyla ilgili olarak Sputnik’e verdiği bir röportajda, "Bilgiler hukuka aykırı olarak yayımlandı. Bilgiler, kamuya açıklanmaması gereken bir konferans konuşmasından alındı." diye konuştu.

Lihosonov, bilgileri yayınlayan kişiler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgiler Şubat ayında Rusya’nın Krasnodar kentinde yayımlandı.

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