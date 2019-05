BEDAŞ'tan genç işsizlik sorununun çözümüne destek

Türkiye’de genç işsizlik sorununun çözümüne destek olmayı hedefleyen BEDAŞ’ın çalışanlarının yüzde 62’sinin yaş aralığının 18-35 olduğu açıklandı. Şirketin yönetim kadrosunda ortalama yaş ise 38 oldu.

Türkiye'de genç işsizlik sorununun çözümüne destek olmayı hedefleyen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), kadrosunu genç çalışanlardan oluşturmaya ağırlık veriyor. Yapılan bilgilendirmede; Mayıs 2019 itibarıyla 732 kişiyi istihdam eden BEDAŞ'ta 18-35 yaş arasındaki çalışanların oranı yüzde 62 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Yönetimde de gençlere fırsatlar sunan BEDAŞ'ta yönetim kadrosundaki yaş ortalaması 38'lerde olduğu belirtildi. Ayrıca; 2019 yılında da yeni istihdam oluşturmaya yönelik çalışmaları devam eden şirket, teknik saha ekiplerinde ağırlıklı olarak yeni mezunlara öncelik vereceği açıklandı.

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit: "Yeni mezunlara her zaman kapımız açık"

Elektrik dağıtımında nitelikli insan gücünün önemine dikkat çeken BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, gençlere hem eğitim hem de istihdam anlamında destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu noktada bizlere de büyük sorumluluk düşüyor. Sektörümüzün nitelikli elemana, gençlerimizin işe ihtiyacı var. Şirket olarak yeni mezunlara her zaman kapımız açık. BEDAŞ'ta çalışanların yüzde 62'sinin yaş ortalamasının 18-35 arasında olması bunu zaten net olarak gösteriyor. Elektrik dağıtım sektörü her ne kadar erkek ağırlıklı bir sektör olarak görülse de bizim kadın çalışanlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Çalışanlarımızın yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.