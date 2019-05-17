HABER /  DÜNYA

Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif

Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye'ye hadsiz bir teklifte bulunacak.. Yunan basınına göre Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye doğalgazdan pay önerecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma adına birçok ülkeye meydan okudu. Yunanistan ve Rumlar başta olmak üzere Almanya, Fransa, ABD, İsrail, Mısır gibi ülkeler Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkmıştı.

Bölgede savaş gemileriyle birlikte petrol ve doğalgaz aramaya devam eden Türkiye kararlı bir duruş ortaya koyunca, Yunanistan'dan yeni çözüm önerileri gelmeye başladı.

Yunan gazetenin iddiası

Yunanistan'ın en eski muhafazakâr gazetelerinden Estia'nın haberine göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'deki doğalgazdan pay önereceği öne sürüldü.

Plana göre, Türkiye'nin "Kıbrıs'ta federal çözümün önünü açmak için üstüne düşen vazifeleri yerine getirerek", adadan asker çekmesi ve gelecekte Kıbrıs'a NATO askerlerinin konuşlanmasını kabul etmesi karşılığında, Ankara, Doğu Akdeniz'deki enerji denklemine dahil edilecek.

Estia'nın haberine göre, Çipras'ın hazırladığı yeni plan yakın zamanda Ankara'nın dikkatine sunulacak.

Yalanlanmadı

Yunan gazetenin bu haberi, Başbakan Çipras ya da hükümet yetkilileri tarafından şu ana kadar yalanlanmadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması'ndan seks tavsiyesi çıktı!
Foto Galeri Dünyanın en gizemli kitabı Voynich El Yazması'ndan seks tavsiyesi çıktı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı
Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı
Aynı işi yapan işçiler arasında maaş farkı olabilir mi? Yargıtay'dan zam kararı
Aynı işi yapan işçiler arasında maaş farkı olabilir mi? Yargıtay'dan zam kararı
Tahkim Kurulu'ndan Samudio'ya müjde
Tahkim Kurulu'ndan Samudio'ya müjde
Bakan Ziya Selçuk: Meslek hayatımın sorularının cevabını verme zamanı
Bakan Ziya Selçuk: Meslek hayatımın sorularının cevabını verme zamanı
YSK gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak?
YSK gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
AB Türkiye'ye Suriyeliler için bugüne kadar ne kadar para gönderdi?
AB Türkiye'ye Suriyeliler için bugüne kadar ne kadar para gönderdi?
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Avusturya'da hükümetten ilginç uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin
Avusturya'da hükümetten ilginç uyarı: İnekleri öpmekten vazgeçin
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı azaldı
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı azaldı
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Mayıs ayında hacamat hangi gün yapılır hacamat takvimi
Yorumlar 4 yorum