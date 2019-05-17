Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye'ye hadsiz bir teklifte bulunacak.. Yunan basınına göre Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye doğalgazdan pay önerecek.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma adına birçok ülkeye meydan okudu. Yunanistan ve Rumlar başta olmak üzere Almanya, Fransa, ABD, İsrail, Mısır gibi ülkeler Türkiye'nin petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkmıştı.

Bölgede savaş gemileriyle birlikte petrol ve doğalgaz aramaya devam eden Türkiye kararlı bir duruş ortaya koyunca, Yunanistan'dan yeni çözüm önerileri gelmeye başladı.

Yunan gazetenin iddiası

Yunanistan'ın en eski muhafazakâr gazetelerinden Estia'nın haberine göre Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Kıbrıs'tan asker çekmesi karşılığında Türkiye'ye, Doğu Akdeniz'deki doğalgazdan pay önereceği öne sürüldü.

Plana göre, Türkiye'nin "Kıbrıs'ta federal çözümün önünü açmak için üstüne düşen vazifeleri yerine getirerek", adadan asker çekmesi ve gelecekte Kıbrıs'a NATO askerlerinin konuşlanmasını kabul etmesi karşılığında, Ankara, Doğu Akdeniz'deki enerji denklemine dahil edilecek.

Estia'nın haberine göre, Çipras'ın hazırladığı yeni plan yakın zamanda Ankara'nın dikkatine sunulacak.

Yalanlanmadı

Yunan gazetenin bu haberi, Başbakan Çipras ya da hükümet yetkilileri tarafından şu ana kadar yalanlanmadı.