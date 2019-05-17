HABER /  SAĞLIK
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin

İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, oruç tutanların mutlaka sahura kalması gerektiğini belirterek, iftarda yenilen yemeklerin sahurda tüketilmemesi gerektiğini söyledi. 

Yılmaz, Ramazan ayının sıcak havalara gelmesi nedeniyle hangi besinlerin tüketilmesi konusunda bilgiler verdi.

“Oruçlu olunan sürenin uzun olması nedeni ile sahurda doğru besin tüketmek çok önemlidir” diyen Diyetisyen Elanur Yılmaz, "Kesinlikle iftarda yediğiniz yemekleri sahurda yemeyin." diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

İftar için hazırlanan yemekler yağlı ve tuzludur. Bu yüzden de vücudun dinleneme geçtiği gece vakitlerinde bünyeyi fazla yorar, size kilo aldırabilir hem de sizi gün içinde susatabilir.

Sahurda ne tüketilmeli?
Bunun yerine kahvaltı yapılması daha doğru olacaktır. Kahvaltıda tüketilebilecek olan haşlanmış yumurta, peynir, süt, yoğurt, tam tahıllı ekmek tok kalmayı sağlarken; domates, salatalık ve mevsim yeşillikleri ve şekersiz bir şekilde yapılan komposto vücudun su ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacaktır” dedi. 

Sağlıklı beslenmek için sahura kalkın
Elanur Yılmaz ayrıca şu bilgileri verdi: “Ramazan ayında uzun süre besin alınmamasına bağlı olarak metabolizma hızında azalma görülür. Sahura kalkmamak ise metabolizma hızında azalmanın yanı sıra iftarda aşırı miktarda besin tüketilmesine yol açabilir, bunun sonucunda da kan şekerinde dengesizlikler ve gastrointestinal sistemde rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden Ramazan’da sağlıklı beslenmeyi sürdürmenin ilk koşulu sahura mutlaka kalkmaktır." 

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Aleksis Çipras haddini aştı! Türkiye'ye skandal teklif
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Binali Yıldırım'dan 'Her şey güzel olacak' sloganları sorusuna cevap
Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı
Rusya'nın başı dertte! Önemli bilgileri internete sızdırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Kale Kilit'in sahibi Sadık Özgür toprağa verildi kızları taziyeleri kabul etti
Kale Kilit'in sahibi Sadık Özgür toprağa verildi kızları taziyeleri kabul etti
Göztepe, Bursa'ya coşkuyla uğurlandı
Göztepe, Bursa'ya coşkuyla uğurlandı
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
BEDAŞ'tan genç işsizlik sorununun çözümüne destek
BEDAŞ'tan genç işsizlik sorununun çözümüne destek
508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı
508 Bin TL'ye yapılmıştı kaldırıldı
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçi alımı 2019 takvimi bekçilik sınavı ne zaman?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi emekliye ne zaman ödenecek?
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
Yorumlar