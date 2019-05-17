HABER /  SPOR
ADV Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları

Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?

Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?

Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, Senegalli golcünün Galatasraay'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşam gazetesine özel açıklamalarda bulunan Diagne'nin menajeri Druetta, "Diagne şu an Galatasaray'a ve şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Son haftalarda göstereceği performans onun geleceğini belirleyecek. Farklı kanallardan teklifler var ama resmi bir gelişme yok. Gelecek ay transfere dair her şey netleşir diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Taraftar ikiye bölünmüş halde

İlk yarıda 20 gol attığı Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığı Galatasaray'a transfer edilen Diagne, yeni takımında 10 gol daha atıp 30 gole ulaşarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırmıştı.

Ancak Diagne'nin maç performansı taraftarı ikiye bölmüş durumda. Çoğunluk Diagne'nin Galatasaray'ın oyunu için yetersiz olduğunu düşünüyor. Az bir kısım taraftar ise gol attığı sürece problem olmadığı görüşünde. 27 yaşındaki futbolcunun geleceği yaz transfer döneminde netlik kazanacak.

İlgili Haberler
Mbaye Diagne'den 'kafa kesmeli' mesaj Mbaye Diagne'den özür mesajı Diagne'ye yolun sonu göründü! Anlaşma sağlandı bonservisiyle gidiyor Diagne - Mitroglou ikilisinden 49 dakikada 1 gol Transfer bütçesi Diagne'den gelecek paraya bağlı Diagne: Her geçen gün daha iyi olacağım
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
Bahçeli kararını açıkladı: Törene katılıyor
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
BM: İdlib'de askeri bir saldırı 21'inci yüzyılın en büyük trajedisi olur
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Köprü cezasına af hurda teşviğine zam ve yeni bir üniversite geliyor
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
Süleyman Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
38 yaşındaki gelinini vurup öldürdü kendini samanlığa astı
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme Mahkemeden flaş karar
ÖNCEKİ HABERLER
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
2022 maaşları Ramazan bayramı öncesi yatar mı?
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı söz verdiğim gibi deyip istifa etti
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Haziran'da emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
Başına 300 bin TL ödül konulan o terörist öldürüldü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Ramazan etkinlikleri başladı
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
19 Mayıs mesajları resimli 19 Mayıs kutlama sözleri 2019
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
İftarda yediğiniz yemekleri sahurda kesinlikle tüketmeyin
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi MEB
Yorumlar