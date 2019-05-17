Diagne'nin menajeri açıkladı! Gidiyor mu?

Mbaye Diagne'nin menajeri Claudio Druetta, Senegalli golcünün Galatasraay'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akşam gazetesine özel açıklamalarda bulunan Diagne'nin menajeri Druetta, "Diagne şu an Galatasaray'a ve şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Son haftalarda göstereceği performans onun geleceğini belirleyecek. Farklı kanallardan teklifler var ama resmi bir gelişme yok. Gelecek ay transfere dair her şey netleşir diye düşünüyorum" sözlerini kullandı.

Taraftar ikiye bölünmüş halde

İlk yarıda 20 gol attığı Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığı Galatasaray'a transfer edilen Diagne, yeni takımında 10 gol daha atıp 30 gole ulaşarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırmıştı.

Ancak Diagne'nin maç performansı taraftarı ikiye bölmüş durumda. Çoğunluk Diagne'nin Galatasaray'ın oyunu için yetersiz olduğunu düşünüyor. Az bir kısım taraftar ise gol attığı sürece problem olmadığı görüşünde. 27 yaşındaki futbolcunun geleceği yaz transfer döneminde netlik kazanacak.