HABER /  GALATASARAY

Mbaye Diagne'den özür mesajı

Anadolu Ajansı
Mbaye Diagne'den özür mesajı

Çaykur Rizespor maçında penaltı atışı sırasında takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Galatasaraylı futbolcu, özür mesajı yayımladı.

Lider Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak isteyen ve takım arkadaşı Sinan Gümüş ile tartışan Mbaye Diagne, özür mesajı paylaştı.

Deplasmanda çıktığı Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında elde edilen penaltıyı kaçıran Senegalli futbolcu, takımı 2-1 gerideyken uzatma bölümünde kazanılan penaltıyı atmak için topu aldı. Diagne, bu sırada penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş ile itişmeye varacak şekilde tartıştı. Penaltıyı gole çeviren golcü futbolcu, son dakikalarda bir gol daha atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, yaşananların ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Diagne'nin Instagram'dan paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Şampiyonluk yolunda benim ve takımım için kritik bir maçta sonuca ulaşmayan penaltı ile çok üzüldüm. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve belki de hatamı telafi etmek için sinirlerime hakim olamadım. O anların gerginliği ile başta hocamız olmak üzere kırdığım herkesten özür dilerim. Daha iyiyi, başarıyı ve kazanmayı ve bize inananları mutlu etmeyi çok istiyorum. Sadece kazanmakla ilgileniyorum, şampiyon olmak istiyorum .💛❤️{Ero molto arrabbiato per un rigore che non ha raggiunto un risultato in una partita importante per me e il mio team. Non potevo controllare i miei nervi per fare quello che potevo, e forse compensare il mio errore. Mi scuso con tutti quelli che ho rotto, specialmente con il nostro insegnante, con la tensione di quei momenti. Voglio fare meglio, successo e vincere, e voglio davvero rendere le persone che ci credono felici.🙏}

Mbaye Diagne Officiel (@mbayediagne909)'in paylaştığı bir gönderi ()

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!
MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!
Teröristle aynı masaya oturmadı: İftarı terk etti!
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
Bingöl'deki operasyonda 2 asker yaralandı
Bingöl'deki operasyonda 2 asker yaralandı
Kızım 32. bölüm fragmanı
Kızım 32. bölüm fragmanı
Yorumlar